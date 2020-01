In migliaia per Gratteri e senza bandiere, anche da Puglia e Sicilia. Un solo grido: “abbattere il silenzio”

Nicola Gratteri

Non ci sono bandiere, non ci sono colori politici ma ci sono migliaia di persone i piazza Matteotti a Catanzaro per dire a gran voce al procuratore distrettuale antimafia Nicola Gratteri e al pool di Magistrati che con lui collaborano insieme alle Forze dell’Ordine che “non sono soli”.

L’iniziativa “Tutti con Gratteri” - fissata per oggi 18 gennaio – è stata dunque un “richiamo” ascoltato che continua a portare in questi minuti gente da tutta l’Italia davanti al vecchio palazzo di Giustizia.

Moltissimi i sostenitori del magistrato antindrangheta, dal Salento alla Sicilia, giunti in autobus ma anche con mezzi privati. Presenti partiti e sindacati, amministratori e rappresentanti delle istituzioni.

Alle ore 11:00 la grande manifestazione è entrata nel vivo con l’esordio di Pino Aprile e le sue parole toccanti.

“Non ci sono bandiere , ma la gente che dice di esserci”, ha detto Aprile, che ha precisato: “La ‘ndrangheta si sconfigge abbattendo il silenzio ed esercitando il voto nella cabina elettorale”.

Parole che arrivano da un testimone del Sud che intende riscattarsi: “Bisogna evitare – ha aggiunto Aprile – una trappola mediatica, mentale: il problema del Sud non è di ordine pubblico. Si chiede maggiore sicurezza nella vita di tutti i giorni. La mafia soffoca l’economia e va eliminata per sviluppare l’economia. Fenomeno che peraltro succede anche al Nord e viene sottovalutato. Questa indagine tocca le cointeressenze, le complicità e le collusioni della politica e degli impresentabili che vengono candidati”.

