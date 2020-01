Manca l’acqua a Vibo: il Sindaco chiude le scuole

Scuole di ogni ordine grado restano chiuse oggi a Vibo Valentia per la mancanza di acqua. È quanto stabilito dal primo cittadino Maria Limardo a causa di una perdita lungo la condotta della Sorical che ha comportato la riduzione della portata dell’acqua questa mattina in numerosi comuni del Vibonese, ovvero, Stefanaconi, Sant’Onofrio, Filogaso, Pizzo, Ionadi, Pizzoni, Gercorne, Sorianello oltre che nel capoluogo.

Il problema – spiega la Sorical – si è verificato in zone impervie per cui si sta ispezionando la condotta per capirlo ed alleviare i disagi degli utenti procedendo alla riparazione della condotta.