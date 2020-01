Controlli nel Vibonese, tre denunce dei carabinieri

Tre denunce a Serra San Bruno, dove i carabinieri della stazione locale e della sezione radiomobile hanno effettuato diversi controlli. Un uomo di 37 anni è stato così deferito per spaccio di droga perché trovato in possesso di due grammi di cocaina suddivisa in tre dosi.

Denuncia anche per un 52enne serrese che, dopo una perquisizione veicolare, è stato trovato con un coltellino, arma di cui non ha fornito alcuna giustificazione. Infine, un 30enne originario del comprensorio è risultato positivo al test etilometrico con un tasso alcolico complessivo di circa 1.54 g/l. In questo caso, è scattato anche il sequestro dell’autovettura e il ritiro della patente.