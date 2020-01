Ministro Speranza in visita a Reggio Calabria per sostenere la coalizione del centrosinistra

Roberto Speranza

Il Segretario Nazionale di Articolo Uno e Ministro della Salute, Roberto Speranza, è atteso domani sarà a Reggio Calabria Hotel Excelsior per un incontro elettorale a sostegno della coalizione di centrosinistra guidata dal candidato alla presidenza della Regione Pippo Callipo.

Il ministro Speranza, insieme al Deputato Calabrese di Leu Nico Stumpo, al Segretario Provinciale e Coordinatore Nazionale del Movimento Giovanile della Sinistra Alex Tripodi, saranno presenti ad una iniziativa pubblica a sostegno del candidato al Consiglio Regionale della Calabria Antonio Billari.

“La presenza del segretario nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza è un segnale di attenzione per la città metropolitana di Reggio Calabria e la nostra Regione, per le tante problematiche che attanagliano la nostra terra" - ad affermarlo è Alex Tripodi.

"Serve riaprire in Calabria una nuova stagione dei diritti sociali rimettendo al centro i temi del lavoro, della sanità pubblica e la grande crisi ambientale, con l’ambizione di costruire un nuovo grande progetto di rilancio della nostra regione che investa sulle nuove generazioni, affinché in Calabria il diritto allo studio, al lavoro e alla salute non siano più privilegi per pochi bensì un diritto universale garantito a tutti” - così conclude il Segretario Provinciale e Coordinatore Nazionale del Movimento Giovanile della Sinistra Alex Tripodi.