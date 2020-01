Incidenti stradali: 19enne perde la vita schiantandosi contro guardrail

Manuel Iannì,

Un giovane di appena 19 anni, Manuel Iannì, ha perso la vita nella notte appena trascorsa in un incidente stradale lungo la corsia Nord dell’autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra Palmi e Gioia Tauro.

La tragedia è avvenuta intorno alle 2:00 quando, per cause in corso di accertamento, l’auto guidata dal ragazzo di Gioia Tauro, una Peugeot 107, è finita contro il guardrail che divide le due corsie per carambolare e sbattere sull’altro guardrail. L’impatto è stato violentissimo e il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Palmi, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che costatare il decesso.

Da quanto si apprende Manuel era solo in macchina e stava rientrando a casa. A dare l’allarme sarebbero stati dei carabinieri rimasti lievemente feriti dopo essere stati coinvolti indirettamente nell’incidente. L’auto dei militari stava infatti percorrendo lo stesso tratto di strada quando si sono ritrovati di fronte la Peugeot 107 capovolta al centro della carreggiata.