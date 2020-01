Sanità ad Altomonte, sindaco al sit-in per sostenere associazioni e cooperative

Il Sindaco di Altomonte, Gianpietro Coppola, nei giorni scorsi ha partecipato al sit-in promosso dai volontari delle associazioni e delle cooperative che si occupano del trasporto dei pazienti dializzati e che svolgono mansioni di ausilio ai servizi di 118, per il riconoscimento delle loro istanze.

Il Primo Cittadino in quell’occasione ha sottolineato 'il ruolo ed il necessario potenziamento di servizi come quelli offerti dalla guardia medica, dall’ambulatorio di fisioterapia e quello di riabilitazione e dagli altri ambulatori presenti nel Centro Sanitario Comunale. Specie se i servizi sono fruiti anche dai pazienti dei territori limitrofi'.

Coppola coglie l’occasione per ringraziare l’assessore comunale alla sanità Emilia Romeo che ha predisposto il recupero alla Farmacia territoriale delle dosi di vaccino che - per disguidi vari - tardavano ad essere consegnati dall’azienda sanitaria provinciali, intervento che ha reso possible il recupero i medicinali che ora sono disponibili e pronti per essere somministrati ai pazienti.