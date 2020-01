La Cipolla di Tropea scelta per la linea di prodotti alimentari My Selection

Un connubio tra la tradizione americana dell’hamburger e l’alta qualità degli ingredienti italiani che, anno dopo anno, continua ad accomunare un noto marchio di fast food a Joe Bastianich, imprenditore della ristorazione e musicista.

My Selection BBQ è la linea di prodotti che anche quest’anno ha scelto di acquistare circa 40 tonnellate di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP ingrediente che farcirà il panino con salsa a base di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e Aceto Balsamico di Modena IGP esaltando al contempo il gusto di un hamburger da 180g di carne 100% bovina da allevamenti italiani, formaggio gouda stagionato, salsa coleslaw, bacon croccante e insalata.

“La Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP è un prodotto che piace e va molto forte, infatti è molto importante favorirne e promuovere la diffusione. Siamo convinti che progetti come questi siano fondamentali per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche italiane e la nostra Cipolla ne è un esempio concreto - dichiara Giuseppe Laria, Presidente del Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP. “Proprio per questo abbiamo deciso per il terzo anno di proseguire la collaborazione e e siamo sicuri che anche quest’anno sarà un successo che porterà anche alla Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP un ottimo rendimento.”