Cade in un dirupo per salvate il cane, recuperato e salvato insieme alla bestiola

Una richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Reggio Calabria, nel pomeriggio di oggi, dieci minuti prima delle 13 e 30, da parte di un sessantunenne che era caduto in un burrone mentre cercava di recuperare il suo cucciolo di cane da caccia, scivolato per circa 200 metri in una scarpata con una forte pendenza, dalla folta vegetazione e piena di rovi.

Non riuscendo a risalire il disperso si è messo in contatto telefonico con il 115 dove gli operatori, grazie alla sua collaborazione, sono riusciti a geolocalizzarlo.

Dalla sede Centrale sono state inviate così sul posto, in contrada Donna del Comune di Cardeto, una squadra ordinaria e personale del nucleo SAF. Giunti sul luogo i Vigili hanno individuato la macchina del disperso, con a bordo due cani che hanno provveduto a liberare, e nel contempo hanno iniziato la ricerca dello scomparso.

Una volta individuato l’uomo hanno iniziato la difficile operazione di recupero che ha permesso di portarlo in salvo insieme al cucciolo.

Sila l’uomo che il cane sono in buone condizioni di salute e non hanno dovuto fare ricorso a cure sanitarie. Alle operazioni, che si sono concluse alle 19:10, hanno partecipato nove Vigili del Fuoco con tre automezzi.