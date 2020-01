Incidente stradale a Curinga, impatto tra due auto: ferita una coppia

Due coniugi sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha coinvolto la loro vettura, una Jeep Renegade, ed un’altra auto, una Volkswagen Tiguan, il cui conducente, invece e fortunatamente, ha subito solo contusione. Marito e moglie sono stati curati sul posto da un’ambulanza che poi li ha accompagnati in ospedale per tutti gli accertamentidel caso.

Sul posto, la Statale 18 al km 386, esattamente al bivio sirene nel comune di Curinga, nel catanzarese, sono intervenuti i vigili del fuoco distaccamento di Lamezia Terme che hanno messo in sicurezza le vetture. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso, l’Anas e il soccorso stradale.

Nel tratto interessato dal sinistro si registrano ovvi e conseguenti disagi alla viabilità.