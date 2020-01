“Beccate” con 17 bottiglie di liquore rubate dal centro commerciale. Arrestate

Sono state sorprese con bottiglie di liquore che avevano nascosto dietro un cespuglio per prenderle con tutta calma. Così i furti di due donne, V.L.D., 49enne e N.R.I., 30enne, sono terminati grazie all’intervento dei carabinieri di Rizziconi e della sezione radiomobile della compagnia di Gioia Tauro.

I militari, durante un controllo, le hanno sorprese con le 17 bottiglie trafugate nel supermercato del centro commerciale di Rizziconi. Ne è seguita una perquisizione personale che ha permesso di scovare altre 7 bottiglie di liquore nascoste in una borsa di pelle.

Nel corso di altri accertamenti, anche attraverso l’analisi tempestiva delle immagini di videosorveglianza del centro commerciale, i militari sono riusciti ad scoprire che le due, poco prima, avevano portato via altre 10 bottiglie nascondendole in un’altra borsa di pelle, lasciata tra i cespugli lungo il perimetro del centro commerciale, in attesa di essere prese nel momento più opportuno.

È di 190 euro il valore complessivo della refurtiva sottratta, posta sotto sequestro dai militari. Per le donne, invece, sono scattate le manette e i domiciliari nelle rispettive abitazioni di Reggio Calabria, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata di oggi.

Già qualche giorno fa i Carabinieri di Gioia Tauro avevano ottenuto un altro importante risultato. Nel pomeriggio di lunedì, a Rosarno, hanno arrestato un rosarnese, D.F., accusato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cui era sottoposto.

L’uomo, nonostante la misura personale, a novembre si trovava in Romania, sottraendosi così agli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria. Dopo 2 mesi di irreperibilità ha poi deciso di presentarsi spontaneamente presso il Comando Arma locale, dove è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Palmese. All’esito del giudizio con rito direttissimo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.