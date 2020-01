Giorgia Meloni (FdI) a Crotone: “Riscatto del sud passa da superamento gap ifnrastrutturale”

Per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, la prima sfida per la Calabria è “quella infrastrutturale”. L’ha assicurato a Crotone dove ha tenuto un incontro con i cittadini prima in piazza Pitagora, poi nel mercato della piazzetta. E infine ha incontrato i giornalisti nella saletta del Bar Italia. Qui ha risposto alle domande e ha posto l’accento sulle riforme da fare per l’aeroporto di Crotone, l’alta velocità che “manca”, il porto di Gioa Tauro che “deve essere il crocevia delle merci che arrivano dall’est del mondo”. Per la Meloni “il Governo deve destinare alle infrastrutture del Sud non il 34% ma il 50%”.

Ha quindi parlato della sfida elettorale del prossimo 26 gennaio che “avrà ripercussioni sul governo”, dato che la Meloni punta prima a vincere in Calabria e poi al governo. Il suo obiettivo è quindi quello di “andare alle elezioni politiche anche grazie a risultati di Calabria ed Emilia Romagna e dare a questa nazione un governo bello, forte, coeso e capace di durare 5 anni”. E per farlo “servono numeri importanti”, per averli secondo la leader di FdI è “inutile che noi, Salvini e Forza Italia ci scippiamo i voti tra di noi”, è invece “utile se cerchiamo di allargare i margini del consenso della coalizione che è quello che tento di fare. Qui è pieno di elettori di sinistra, di ex 5 stelle, anche di delusi che mi hanno detto che dopo 10 anni tornano a votare”.