Lavoratori ‘Ecologia Oggi’ senza stipendio: riunione a Cosenza con i sindacati

I vertici della Cgil Cisl e Uil si sono riuniti due giorni fa insieme ai rappresentanti di Confindustria Cosenza ed al presidente di Ecologia Oggi spa per illustrare le difficoltà economiche e finanziarie relative al cantiere di Cosenza in seguito alla dichiarazione di dissesto dell’Ente e ai ritardati pagamenti da parte del Comune nei confronti di fornitori e aziende.

Dall’incontro è emerso che ad oggi i lavoratori avanzano la mensilità di dicembre e stanno maturando la mensilità di gennaio. Pur apprezzando gli sforzi messi in campo dall’azienda per far fronte al pagamento dei salari le sigle dichiarano: “siamo di fronte ad una situazione paradossale: da una parte si chiede ai lavoratori di continuare a svolgere un servizio essenziale per la città di Cosenza e dall’altra non si dà loro alcuna certezza sui pagamenti degli stipendi. Una situazione economica precaria che si ripercuote negativamente su tutte le famiglie dei lavoratori di Ecologia Oggi. In alcuni casi si registrano anche gravi difficoltà finanziare e i lavoratori non riescono a onorare mutui e scadenze varie”.

Altro aspetto sottolineato nel corso dei lavori "la richiesta d’incontro urgente alla Prefettura di Cosenza, in modo tale che in nuovo Prefetto, che dovrebbe insediarsi giorno 20, da subito possa mettere in campo ogni iniziativa coinvolgendo tutti i soggetti interessati. I lavoratori sono pronti a mettere in campo diverse forme di protesta affinché il loro diritto alla regolare retribuzione sia garantito. Una mobilitazione corroborata anche dal fatto che il Comune ha deliberato liquidazioni di servizi non essenziali dimenticandosi di onorare i pagamenti alle ditte che garantiscono servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti”.