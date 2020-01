Stella del Mare. Due giorni di formazione sui disturbi dell’ansia

Il nuovo anno, il 2020, inizia col botto per il Centro di Ascolto Stella del Mare, grazie all’organizzazione del corso di formazione sui Disturbi dell'Ansia con la psicologa clinica Francesca Cuomo. L'ansia, disturbo psicologico, determina una disfunzionalità del proprio comportamento e può colpire soprattutto i soggetti più deboli e sensibili come le donne vittime di violenza, bambini vittime di soprusi, persone con deficit motori, anziani, ecc.

L’evento che si svolgerà in due giorni, il 25 gennaio dalle 16 alle 18 e il 26 gennaio dalle 10 alle 12, presso la sede legale dell’associazione in via discesa filanda a Catanzaro, è destinato ad operatori di volontariato, insegnati, psicologi ed educatori; alla fine verrà rilasciato l’attestato di frequenza. La finalità di questo corso e diffondere il concetto che l'ascolto della propria persona garantisce il benessere psicofisico, che l'ascolto delle proprie emozioni, che qualsiasi essere umano vive, garantisce una buona modalità di espressione e di comunicazione nelle relazioni interpersonali.

“Stella del mare – ha sottolineato la dottoressa e presidente Stefania Mandaliti – fornisce un valido supporto attraverso lo sportello di ascolto con validi professionisti. Il nostro – ha proseguito - è un servizio di volontariato, ma i nostri operatori mettono impegno e motivazione e utilizzano il loro tempo libero per cercare di coprire tutti i giorni della settimana”.

Il Centro Ascolto, inoltre, prenderà parte alla manifestazione che si terrà il 18 gennaio alle 11, in Piazza Matteotti a Catanzaro per dimostrare vicinanza al procuratore capo Nicola Gratteri e a tutte le forze dell’ordine, in rappresentanza ci sarà Michele Varcasia amico ed esperto del centro.

Per informazioni sull’evento è possibile telefonare al numero 3393715940, è previsto un contributo di 25 euro per le spese organizzative ai sensi dell’art. 12 dello statuto associativo.