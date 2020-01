Elezioni. Trenitalia: biglietti scontati per i cittadini chiamati al voto

Gli elettori che raggiungeranno in treno la sede per le votazioni regionali del seggio in cui sono iscritti potranno ottenere uno sconto, esclusivamente per viaggi di andata e ritorno, nel livello Standard delle Frecce e in seconda classe sugli altri treni.

Lo annuncia Trenitalia spiegando che in particolare è prevista la riduzione del 70% sul prezzo base dei biglietti per viaggiare con le Frecce o con gli Intercity e del 60% sul prezzo del biglietto per i treni regionali.

Il viaggio di andata può essere effettuato dal 17 gennaio 2020 e quello di ritorno entro il 5 febbraio 2020. I biglietti a tariffa ridotta possono essere acquistati nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate, presentando un documento di identità e la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva che sarà valida per il viaggio di andata.

Per il viaggio di ritorno l’elettore dovrà esibire anche la tessera elettorale regolarmente timbrata o, in mancanza, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione. Gli elettori che rientrano dall’estero potranno usufruire della tariffa “Italian Elector”, viaggi internazionali da e per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera.