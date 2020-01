Malore per il nutrizionista catanzarese Migliaccio: muore in ospedale a Roma

ietro Antonio Migliaccio

È morto nella notte a Roma il nutrizionista di origini calabresi Pietro Antonio Migliaccio. Il professore, che aveva 86 anni, è stato colto da un malore improvvisamente ieri sera. Migliaccio è stato ricoverato in un ospedale romano, ma è deceduto.

Oggi volto noto per i suoi vari interventi in televisione e per la sua rubrica nel programma di Rai Due “I fatti vostri”, Migliaccio era nato a Catanzaro nel 1934, dove aveva conseguito la laurea in Medicina e chirurgia, era docente in Scienza dell’alimentazione e specialista in Gastroenterologia, inoltre presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione. Per oltre 25 anni è stato ricercatore dell’Istituto nazionale della Nutrizione (l’attuale Inran).