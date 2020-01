Cgil Calabria elegge il coordinamento regionale: ricco dibattito dei delegati

L’Assemblea Generale della Filcams Cgil Calabria su proposta del Segretario Generale, Giuseppe Valentino, ha eletto il Coordinamento Regionale di cui fanno parte: Annalisa Assunto, Samantha Caridi, Andrea Ferrone e Armando Labonia.

Alla presenza delle dirigenti Federica Cochi per la Filcams Nazionale e Caterina Vaiti Segretaria Regionale Cgil Calabria, la relazione del Segretario Generale ed il ricco dibattito proposto dai delegati hanno trattato temi come quello della Legalità, il Turismo, il Lavoro povero e quello degli Appalti, questioni che impegneranno i dirigenti della Filcams Calabria per meglio rappresentare chi lavora in questi settori, con l’obiettivo di migliorarne le condizioni sociali e lavorative.