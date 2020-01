Crotone. Fioriere e ponteggi sbucano abusivamente in città: denunce e sanzioni

Tre persone sono state denunciate e altre due sanziona dalla Polizia Locale di Crotone, coordinato dal comandante Antonio Cogliandro, durante alcuni controlli nel centro cittadino.

In particolare, tre persone sono state deferite per aver collocato abusivamente delle fioriere sul suolo pubblico. Agli stessi è stata applicata la sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi.

Altre due persone sono state sanzionate per avere occupato abusivamente suolo pubblico mediante installazione di ponteggi .

Inoltre, gli agenti della municipale hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria una persona per non avere ottemperato ad un’ordinanza che intimava la messa in sicurezza di un manufatto, sito in zona centro, al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.