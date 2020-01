Cotronei. Bando attività montane, proroga dei termini per l’adesione

Vincenzo Girimonte, assessore alle Politiche per la valorizzazione delle attività produttive del Comune di Cotronei - sottolineando l’importanza del bando finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per incentivare i turismi, iniziativa che si inserisce nell’ambito dei Fondo nazionale integrativo per i comuni montani - ne annuncia la proroga dei termini.

"Le domande - fa sapere - possono essere presentate entro le ore 12 di giovedì 30 gennaio". È un’opportunità – spiega l’Assessore – per i commercianti per implementare la propria proposta. L’avviso è rivolto ai titolari di attività esistenti che vogliano ampliare l’offerta commerciale per la vendita di prodotti tipici locali,o per chi ha voglia di investire in nuove piccole realtà commerciali. Le attività ammesse a finanziamento sono: info-point, punti di accoglienza turistica, internet point e free wi-fi".

"Gli esercizi che riceveranno la sovvenzione dovranno operare per un minimo di 14 mesi consecutivi. Per scaricare la modulistica è sufficiente consultare la homepage del portale del Comune, all’indirizzo www.comunecotronei.gov.it. La richiesta - precisa la nota - dovrà essere completata in ogni sua parte e corredata del progetto che si intende realizzare, della visura camerale dell’azienda, in caso di attività esistente, del modello di autocertificazione Durc e dei documenti di identità dei legali rappresentanti della società".

"La documentazione potrà essere consegnata a mano, presso gli Uffici del Protocollo, in Via Iolanda 1 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e al giovedì anche dalle 16 alle 17. In alternativa potrà essere spedita mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo indirizzo o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ".