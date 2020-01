Nave dei veleni, Ministro dell’Ambiente: “un milione di euro per riaprire indagini”

Sergio Costa

“Un fondo di un milione di euro per approfondire inchieste su tre spazi di mare, dove sarebbero transitate le navi dei veleni”. È quanto reso noto dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, durante il question time alla Camera, rispondendo ad una interrogazione della deputata Rossella Muroni, relativa a “quali iniziative intende assumere riferendosi in particolare alle aree di mare di Diamante e Cetraro, Capo Spartivento, Reggio Calabria versante ionico”. Zone dove il capitano Natale De Grazia conduceva indagini sul traffico di rifiuti delle navi a perdere.