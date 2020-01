5 Stelle sul piede di guerra: “basta lotte interne, Morra sia espulso”

Nicola Morra

Gli attivisti calabresi chiedono l’espulsione del senatore Nicola Morra dopo la sua presa di posizione contro la lista del M5S in Calabria.

“Morra ha palesemente violato i primi 5 punti del comma d) dell’articolo 3 dello statuto dell’associazione Movimento 5 Stelle e dovrebbe essere quindi espulso” sbottano dalla “base” del Movimento che annunciano di voler segnalare ai probiviri quella che definiscono come una “incresciosa situazione perché siamo stanchi, dopo averci messo tutto l’impegno possibile per offrire ai calabresi una speranza di cambiamento, della costante opera di sabotaggio operata dal Presidente della Commissione Antimafia.”

Gli attivisti pentastellati passano poi ad elencare le asserite “contraddizioni” di Morra: “Le liste del M5S sono state controllate minuziosamente proprio da lui, quindi – affermano - ogni notizia successiva è stata fatta uscire ad arte per una becera logica di lotta politica interna al Movimento … Morra, come ogni volta che alle elezioni si presenta qualcuno dei fratelli Gentile, si è fin da subito sottratto dalla competizione elettorale e questa sua tardiva battaglia contro le liste del M5S è rivolta a ben altri obiettivi che non Aiello”.

Sempre secondo la base il senatore attaccherebbe il candidato presidente dei 5 Stelle “ma in realtà sta attaccando la leadership del movimento, per un suo personale desiderio di scalarla, in questo periodo di riorganizzazione che stiamo affrontando.”

Gli attivisti si dicono anche stupiti delle argomentazioni utilizzate da Morra: “è paradossale – sbottano - che proprio il senatore parli di parentele imbarazzanti, visto che ad avere qualche problema con il principio di realtà sembra essere proprio lui. Dovrebbe allora dimettersi immediatamente dal suo ruolo di Presidente dell’antimafia e spiegare quali rapporti lo legano ai soci in affari di suoi strettissimi e vivissimi congiunti, come svelato da un articolo uscito su ‘La Verità’ il 4 novembre 2018”.

“Crediamo sia obbligatorio, in nome della trasparenza che il senatore tanto invoca, fare chiarezza - proseguono - sulle parole del Sindaco di Cosenza, che in un suo post dell’11 settembre 2018 ha rivelato, testualmente: ‘il paradosso è che, da quello che mi dicono (ma io non voglio crederci), un suo stretto congiunto esercita addirittura le sue attività imprenditoriali spesso in società con soggetti in odor di mafia’”.

“Riteniamo che si possa esercitare meglio di così il ruolo di Presidente dell’antimafia, - aggiungono gli attivisti calabresi - visto che nessuna indagine è stata fatta sulle liste concorrenti del M5S in Calabria. A chi giova un flop del movimento 5 stelle in Calabria se non esclusivamente a chi guarda solo alle logiche di palazzo e ad equilibri di potere?” si chiedono i grillini.

“I fatti – concludono - dicono che dopo le dichiarazioni di Morra, Zingaretti e il salviniano Invernizzi hanno chiesto, rispettivamente, il voto per il PD e la Lega Nord”.

Gli attivisti, dunque, invitano il collegio dei probiviri ad aprire una procedura di espulsione nei confronti del senatore Morra, “perché svendere la possibilità di un futuro migliore per i cittadini calabresi in nome di personalissime e squallide lotte interne per poter diventare nuovo capo politico è qualcosa che il Movimento 5 Stelle non può tollerare”, chiosano.