Assistenti all’infanzia, pronti 13 mila euro per gli studenti di Castrovillari

L’assessore all’Istruzione e al Sociale, Pino Russo ha reso noto che il Comune di Castrovillari tramite delibera di Giunta ha stanziato ieri sera una prima trance di 13mila e 800euro, per sostenere un Bando diretto agli Assistenti alla comunicazione per l’integrazione di alunni, con disabilità, nelle scuole elementari e medie di primo grado.

Russo ha affermato infatti che “adoperarsi e riconoscere i diritti dei diversi non è solo affermare una democrazia sostanziale, ma dare anche piena cittadinanza a tutti indistintamente nel rispetto delle vocazioni, per accrescere quei talenti nel rispetto di ciascuna dignità.”

Sempre a tal proposito il Sindaco Domenico Lo Polito, con l’Assessore ai Servizi Sociali, hanno sottolineato l’importanza di tali destinazioni “per una migliore inclusione e per la crescita diffusa dei soggetti nell’interesse pure di quel diritto allo studio, fondamentale per la formazione di ogni persona in quel cammino evolutivo di cui ciascuno ha necessità per suscitare, accompagnato, le proprie inclinazioni”.

“Da qui- asseriscono - l’opportunità di tali scelte per quella integrazione che esige ogni realtà per realizzarsi appieno.”