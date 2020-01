In auto con cartucce e marijuana: arrestato 79enne

I Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno fatto scattare le manette per un 79enne montepaonese, S.S. le sue iniziali, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono alla giornata di ieri, quando – nel corso di un servizio di controllo svolto in località Quaranta di Amaroni - i militari hanno fermato l’uomo a bordo della propria autovettura ed a seguito di una perquisizione veicolare lo hanno trovato in possesso di 6 cartucce inesplose Cal.9x21, 4 cartucce inesplose Cal.12 e circa 438 grammi di marijuana, suddivisi in 19 involucri di cellophane, nascosti sotto i sedili posteriori.

Il 79enne è stato dichiarato in arresto e tradotto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria catanzarese.