Il prefetto Guercio lascia Isernia per dirigersi a Cosenza: lunedì l’insediamento

Il prefetto Cinzia Guercio ha lasciato ieri Isernia per dirigersi verso nella città bruzia dove prenderà il posto di Paola Galeone, finita agli arresti domiciliari il 2 gennaio scorso con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità (QUI)



Nel corso di una conferenza stampa, la Guercio ha chiuso il capitolo con la città molisana che l’ha salutata donandole una riproduzione in bronzo del guerriero sannita, che la stessa ha definito “un Oscar”.

L’insediamento a Cosenza è previsto per la giornata di lunedì.

“Non sono preoccupata per la nuova destinazione sono concentrata.” Ha detto Cinzia Guercio, per poi aggiungere: “Cosenza è una realtà chiaramente diversa e attraversa un momento particolarmente difficile per la nostra categoria”.

“Un’esperienza importante sotto il profilo umano e professionale. E’ stata la mia prima sede attraverso cui ho conosciuto l’attività della Prefettura sotto profili diversi, rispetto a quelli di quando ero al Ministero. E’ una piccola provincia, ma ciò non vuol dire che non ci siano state difficoltà per le necessità che i molisani hanno di rendersi parte attiva per rivendicare lo sviluppo della regione”. Ha affermato il prefetto sul percorso fatto a Isernia.