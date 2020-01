Si ribalta con l’auto sulla SS17: ferito gravemente giovane automobilista

Una vettura si è ribaltata nella serata di ieri su un tratto della Strata Statale 17, nel Comune di Cessaniti. Alla guida del mezzo un giovane che viaggiava in direzione Tropea e che avrebbe riportato gravi ferite. Per cause ancora da sconosciute, l’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura per poi ribaltarsi sull’asfalto.

Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Vibo e i sanitari del 118 che hanno prestato i soccorsi del caso. Il malcapitato è stato poi trasferito verso l’ospedale di Vibo Valentia con un presunto trauma cranico.