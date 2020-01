Crotone. Pizzicato a rubare in una scuola, arrestato

Una persona finita in arresto ed un’altra denunciata. Questo l’esito dei controlli eseguiti in città, nelle ultime ore, dagli uomini della Questura di Crotone.

Nel primo caso gli agenti della Squadra Volante hanno fermato in flagranza un 45enne, M.N., per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo del territorio, infatti, la pattuglia ha notato il vetro di una scuola danneggiato e così ha deciso di entrare nel perimetro dell’istituto riconoscendo il 45enne, che è noto alle forze dell’ordine, mentre usciva dal complesso con in mano una busta.

Alla vista della polizia l’uomo è riuscito a scappare ma è stato poi bloccato da un’altra pattuglia arrivata in supporto. Terminata la fuga, gli è stata sequestrata la busta che conteneva dei generi alimentari che sono risultati rubati da un distributore installato all’interno dell’istituto.

Nel secondo caso, la denuncia è scattata per un 51enne, F.M. Sempre una pattuglia delle Volanti è intervenuta nella zona di Tufolo per una lite in famiglia trovando l’uomo affacciato al balcone e che urlava delle frasi sconnesse.

Saliti al piano della sua abitazione, gli agenti hanno parlato con i suoi i familiari che hanno raccontato come il 51enne prima dell’arrivo della polizia fosse particolarmente aggressivo.

Convinto ad aprire la porta, l’uomo ha accolto gli operatori brandendo un coltello e si scagliandosi contro di loro ma grazie ai riflessi pronti degli agenti è stato disarmato. Riportato alla calma è stato poi deferito per resistenza a pubblico ufficiale.