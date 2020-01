Operazione Thomas, Rizzuto “sostituito” alla guida della Bcc del Crotonese

Dopo l’arresto avvenuto stamani del presidente della Bcc del Crotonese, Ottavio Rizzuto, nell’ambito dell’inchiesta della Dda denominata “Thomas” (QUI), lo stesso dirigente ha rassegnato le dimissioni dal CdA e il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, a cui aderisce la stessa Bcc, ha indicato Pierfilippo Verzaro, General Counsel di Iccrea, come nuovo Vice Presidente Vicario dell’istituto. .

Dal Gruppo Iccrea spiegano che l’iniziativa, volta ad affiancare la Bccdel Crotonese “in questa fase di transizione”, è stata tempestivamente comunicata alle Autorità di Vigilanza. Sulla base delle informazioni a disposizione, Iccrea Banca precisa anche “che i fatti oggetto delle indagini e delle misure nei confronti di Ottavio Rizzuto si riferiscono esclusivamente ai trascorsi personali dell’ex Presidente della Banca e non si riferiscono in alcun modo all’attività quotidiana della BCC verso soci e clienti”.

La BCC del Crotonese è presente sul territorio con 9 sportelli e 2.600 soci. Vanta un CET1 del 25,16% con attivi per 223 milioni, pari allo 0,15% del totale degli attivi dell’intero Gruppo Iccrea.

La Iccrea è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo omonimo, il più grande gruppo bancario cooperativo italiano ed è costituito dall’affiliazione di 136 BCC dislocate su tutto il territorio nazionale, annoverando al suo interno anche le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca, che svolgono attività di supporto e di servizio alle stesse BCC per il loro posizionamento di mercato.

Al 30 giugno scorso il Gruppo Iccrea conta su più di 4 milioni di clienti, oltre 2.600 sportelli presenti in 1.759 comuni italiani, un attivo totale per 150 miliardi di euro, e impieghi alla clientela per 83 miliardi di euro.