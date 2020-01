Incidente sull’A22 tra i caselli di Egna e Bolzano: muore in ospedale 45enne di Platania

Giovanni Fragale

Dopo un mese di agonia si è spento nell’ospedale San Maurizio di Bolzano un 45enne di Platania, Giovanni Fragale.

L’uomo, commerciante e residente da anni nel capoluogo altoatesino, la mattina dell’11 dicembre scorso era rimasto coinvolto in un terribile scontro avvenuto sull’A22, tra i caselli di Egna e Bolzano.

In seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente, il 45enne ha lottato per un mese fra la vita e la morte ma non ce l’ha fatta.