E-commerce. Aperte le iscrizioni al corso di alta formazione per tecnico agroalimentare

E’ già in corso l’alta formazione diretta a 20 tecnici del mercato agroalimentare in e-commerce, che quindi garantiranno una copertura a servizio delle aziende e società operanti nel settore del digitale. Il corso promosso da Its Pinta è finanziato dalla Regione Calabria Dipartimento Alta formazione , ed è teso a creare figure competenti nelle strategie di vendita online delle imprese .



I discenti seguono lezioni ed esercitazioni pratiche su come aprire un e-commerce, come vendere online, quali sono i canali per vendere online, quale è la normativa e-commerce e come gestire le spedizioni.