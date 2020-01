Crotone. Elezioni presidente Provincia: ieri il decreto, si vota il 2 marzo

Giuseppe Dell’Aquila

Il Presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila ha disposto ieri con proprio decreto la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di secondo livello del Presidente della Provincia.

L’elezione del Presidente della Provincia è indetta per il 2 marzo, le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 nel seggio costituito presso la sede istituzionale della Provincia di Crotone – Sala Borsellino in via Mario Nicoletta n. 28.

Sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni. Possono essere eletti alla carica di Presidente della Provincia i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio provinciale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

L’elezione del Presidente della provincia avviene sulla base delle liste concorrenti che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. Le candidature a Presidente della Provincia sono presentate presso l’ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Crotone, nei seguenti giorni dalle 8 alle 20 di lunedì 10 febbraio 2020 e dalle 8 alle 12 di martedì 11 febbraio 2020.

Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito web istituzionale provinciale: www.provincia.crotone.it, e saranno disponibili presso la Segreteria Generale dell’Ente.