Regionali, appello di Graziano a Italia Viva: “Sostenga Callipo”

Stefano Graziano

Le dichiarazioni di Ernesto Magorno e di Stefania Covello non sono piaciute a Stefano Graziano, commissario regionale del Partito democratico. Per Graziano Italia viva dovrebbe appoggiare la candidatura di Pippo Callipo alle prossime elezioni regionali tanto da affermare che “Italia Viva può e deve dare il suo apporto ad aprire una pagina nuova in Calabria e a fermare il sovranismo leghista".

Quindi l’appello a “militanti, iscritti e dirigenti di Italia Viva affinché sostengano la battaglia di votare Pippo Callipo presidente della regione Calabria ", perché per Graziano “con la candidatura di Pippo Callipo si è voluto dare un segnale preciso alla classe politica e alla società calabrese. È stata un atto di generosità e di amore nei confronti della Regione, che va oltre le appartenenze partitiche, per cui quanti vogliono combattere Salvini e la Lega non possono sentirsi fuori dalla competizione pur non essendo presenti con il proprio simbolo”.