Convegno sui Dsa a Capo Rizzuto: una tematica ancora poco conosciuta

I disturbi specifici dell’apprendimento, di questo si è parlato al convegno organizzato dall’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, con in prima linea il vice sindaco Patrizia Battigaglia, e la neonata sezione crotonese dell’Associazione Italiana Dislessia.

L’evento, moderato in maniera impeccabile dalla dottoressa Maria Pia Scafuro, ha visto la partecipazione del Centro Territoriale di Supporto per le nuove Tecnologie (CTSH) e si è svolto presso la sala congressi del centro “Antonio Rosmini” di Capo Rizzuto. In seguito ci sono stati i saluti delle istituzioni con il sindaco di Isola Capo Rizzuto Gianluca Bruno, il già citato vice nonché assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Battigaglia e l’assessore provinciale Alessandro Carbone, seguiti dai ringraziamenti del presidente dell’Aid di Crotone Fabrizio Marescalco.

Nel suo intervento, il Vice Sindaco di Isola Capo Rizzuto, con delega alla Pubblica Istruzione, ha rimarcato il suo rammarico per la poca rappresentanza delle insegnanti, ma un plauso alla sempre presente Anna Primavera, dirigente scolastico: “è un orgoglio ed un piacere essere qui oggi per affrontare questa tematica delicata e ancora per molti sconosciuta. Un problema che affligge soprattutto i bambini, per questo ci siamo impegnati molto invitando tutte le scuole del territorio provinciale, chiedendo ad insegnanti e dirigenti di non mancare, mi spiace che i nostri appelli siano stati inascoltati ed oggi è qui presente solo una minuscola parte del mondo della scuola, tra cui la sempre presente Anna Primavera. Proprio per questo totale menefreghismo ad oggi la nostra provincia risulta ultima tra i casi di dislessia, la causa è la poca conoscenza della materia, oggi si è persa un'altra occasione per crescere”.

Il congresso ha poi preso il via con gli interventi dei molti esperti che, tra slide e lunghi commenti, hanno spiegato alla numerosa platea l’importanza d’informare al meglio i cittadini (genitori) su questa tematica ancora oggi poco conosciuta e considerata da molti una malattia, quando in realtà ciò non è assolutamente. Sono intervenuti all’assemblea Salvatore Bagalà, neuropsichiatra e direttore del dipartimento materno infantile dell’Asp di Crotone; Angela Rosa Mazzeo, ufficio scolastico provinciale; Anna Lucia Perrupato, centro territoriale di supporto per le nuove tecnologie; Maria Concetta De Masi, psicologa, psicoterapeuta e formatore Aid; Viviana Rossi, dirigente scolastico di Torino specializzata nella normativa a tutela del Dsa: Maria Domenica Capua, docente e formatore Aid.

Ha concluso l’evento la moderatrice Maria Pia Scafuro, coordinatrice regionale dell’Aid, che ha raccontato, con un pizzico di commozione la sua vicenda personale, legata ai sui due figli, dislessici entrambi, che sono riusciti, con tanto lavoro a superare ogni difficoltà legata a questo disturbo. Ennesima conferma che la dislessia non è assolutamente una malattia, come lo dimostrano anche i tanti casi di uomini di successo del passato e del presente, che nonostante la dislessia sono riusciti, nel loro campo ad avere un grande successo nella vita, come i vari Bill Gates, Muhammad Alì, Steve Jobs, Tom Cruise, John Lennon, Andy Warhol, John Kennedy, Walt Disney, Agatha Christie, Pablo Picasso, Albert Einstein, Winston Churchill, Vincent Van Gogh, Thomas Edison, Gustave Flaubert, Charles Darwin, Ludwig van Beethoven, Napoleone Bonaparte, Wolfgang Amadeus Mozart, George Washington, Isaac Newton, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Carlo Magno e tanti altri.