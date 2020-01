Servizio civile, nel Comune di Frascineto arrivano 11 giovani

Undici giovani dai 18 ai 28 anni, e per 12 mesi, verranno “impiegati” all’interno del Comune di Frascineto nell’ambito dei progetti ““Valorizziamoci” e “Allertiamoci” del servizio civile. Per Frascineto è il quarto anno consecutivo.

Nel primo ambito il Comune si prefigge di valorizzare e tutelare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico inteso come patrimonio “diffuso”, espressione della cultura, della storia e della tradizione del territorio. Educare la popolazione al concetto di comunità ospitante, al fine di facilitare i meccanismi di inclusione del turista. Il progetto si pone inoltre l’obiettivo di dare supporto ai servizi già avviati dal Comune di Frascineto, dalle associazioni culturali, turistiche ed ambientali partner del progetto insieme a realtà imprenditoriali locali, alle scuole ed alle parrocchie.

Le attività previste per i volontari sono la partecipazione alla formazione generale e specifica; ricognizione e ricerca documentale, elaborazione di una mappa turistica informativa dei beni esistenti; aggiornamento del sito internet; realizzazione di materiale informativo; servizi di accoglienza e di supporto ai turisti; visite guidate; organizzazioni di eventi; realizzazione di materiale informativo cartaceo per le scolaresche e l’organizzazione di un concorso per la valorizzazione del territorio che coinvolga i ragazzi delle scuole e la popolazione.

Con il secondo progetto finalizzato al settore protezione civile ci si prefigge di ridurre gli effetti e le conseguenze sui beni e sulle persone in caso di calamità, e di ottenere un maggiore livello di sicurezza per gli abitanti attraverso la promozione della cultura del rispetto del territorio come strumento per la riduzione dei rischi naturali. Ci si propone inoltre, di contribuire alla diffusione di una idea della protezione civile come “sistema”, con buone capacità di monitoraggio del territorio e delle possibili fonti di rischio, di previsione e di prevenzione della calamità e di rischi ambientali.

“Il servizio civile rappresenta un momento unico per la crescita dei nostri giovani, - secondo il sindaco Angelo Catapano -, per scoprire le proprie potenzialità, per entrare in contatto con il profondo senso di cittadinanza attiva e solidarietà sociale”.