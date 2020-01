Scontro frontale tra due auto sulla Ss 106, ferito leggermente un conducente

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una persona è rimasta leggermente ferita in un incidente stradale verificatosi sulla statale 106, nei pressi di località Caminia, a Stalettì.

Per cause in corso di accertamento due auto, una Peugeot 208 ed una Opel Agila, si sono scontrate e per l’impatto il conducente della prima ha riportato qualche contusione ed escoriazioni, mentre la guidatrice della Opel è rimasta illesa.

L’uomo, che è rimasto all’interno dell'abitacolo a causa delle portiere bloccate a causa dell'impatto, è stato soccorso dai vigili del fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Soverato, e affidato al personale medico del Suem118 per i controlli del caso.

I vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza le vetture. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso e al momento si registrano disagi per la viabilità. La statale 106 in direzione Catanzaro, nel tratto interessato dal sinistro, è transitabile su unica corsia.