Soverato, tenta di disfarsi della droga gettandola nel water. Arrestato 38enne

Ha cercato di disfarsi della droga gettandola nel water, ma Ernesto Bertucci, 38enne, pregiudicato ai domiciliari a seguito dell’operazione “Prisoner’s Tax”, è finito in manette. L’uomo, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato controllato dai carabinieri del Nor di Soverato, con personale del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia che, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato nel tubo di collegamento del water, un grammo di cocaina. L’uomo avrebbe tentato di disfarsi della sostanza gettandola nel water e tirando lo scarico. I carabinieri hanno poi trovato sul tavolo della cucina un bilancino di precisione e il materiale di confezionamento.

Dall’analisi del telefono cellulare, i militari hanno scovato numerose conversazioni con assuntori di droga, dalle quali è emerso come il 38enne concordasse gli incontri per le successive vendite proprio nella sua abitazione. Bertucci è stato arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga in concorso e messo ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Il materiale è stato sequestrato e verrà inviato presso il L.A.S.S. di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito. La Prima Sezione Penale presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, ripristinando la misura cautelare degli arresti domiciliari.