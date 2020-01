Controlli a Caccuri e Cerenzia. Tre denunce

I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno eseguito un servizio straordinario sul territorio, che ha interessato i comuni di Caccuri e Cerenzia e che ha portato ad identificare, nel complesso, 27 persone identificate, a controllare 16 automezzi, ad effettuare 8 perquisizioni domiciliari, veicolari e personali. Eseguito inoltre un controllo in un esercizio pubblico ed un altro relativo a persone sottoposte a misure restrittive.

In questo contesto sono scattata anche tre denunce in stato di libertà che hanno riguardato un 27enne, per detenzione abusiva di munizionamento; un 43 enne e un 45enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Infine, segnalate cinque persone alla Prefettura trovate con della sostanza stupefacente per uso personale.