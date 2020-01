Crosia: il sindaco consegna una pergamena per i nati del 2019

Antonio Russo

Una pergamena di benvenuto per i nati del 2019. Con questa iniziativa, che diventerà un appuntamento fisso anche per i prossimi anni, il Sindaco Antonio Russo, ha voluto aprire il 2020 sotto il segno dell’accoglienza verso i nuovi nati e le famiglie residenti a Crosia.

La cerimonia, che ha fatto seguito ad una lettera di invito e alla quale hanno preso parte il Primo Cittadino e il Vicesindaco Gemma Cavallo, si è tenuta lo scorso sabato 11 gennaio nella nuova e accogliente Sala della Delegazione Municipale Di Mirto.

Una seconda celebrazione – fanno sapere gli uffici comunali - per coloro che non hanno potuto partecipare alla prima, si terrà il prossimo Sabato 18 Gennaio alle ore 11.00.

Un bambino è una benedizione – ha detto il Primo Cittadino – non soltanto per la sua famiglia, ma per l’intera comunità. Con questo piccolo gesto vogliamo far sentire ancora di più la nostra vicinanza alle famiglie ed ai neo genitori, impegnati a svolgere questo nuovo e delicato compito. Anche in questo le Istituzioni hanno un ruolo importante: nel costruire una cittadina a misura di bambino e nell’adoperarsi più possibile per garantire progresso e sviluppo, affinché questi nuovi cittadini abbiano la possibilità di crescere e restare nella propria terra e vivere accanto alle proprie famiglie.