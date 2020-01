Anziani dimenticano pentola sul fornello: divampa il fuoco, maresciallo li salva

Una coppia di anziani coniugi è stata salvata nel pomeriggio di ieri da un incendio divampato all’interno della loro abitazione di Scigliano. A soccorrerli Comandante della Stazione dei Carabinieri del piccolo centro silano, Maresciallo Ordinario Enrico Caporaso, che è stato attratto dalle urla provenienti dall’abitazione, situata a poche decine di metri dalla Caserma.

I FATTI

Una giornata come tante quella iniziata ieri la coppia, entrambi di Scigliano. Lui 81enne, lei 70enne, dopo aver svolto alcune commissioni domestiche nell’arco della mattinata, si sono recati in Località Lupia del Comune di Scigliano, presso il proprio appezzamento di terreno, per provvedere al loro orto quando, ivi giunti, è venuto loro il dubbio di aver lasciato una pentola con alcune pietanze a cuocere sul fornello a gas della cucina di casa.

Presi dall’incertezza, svolte le loro faccende, hanno preferito tornare presso il loro appartamento per controllare: se fosse stato tutto in ordine, avrebbero ripreso la loro automobile per andare a trovare alcuni parenti in paese. Purtroppo per i malcapitati però, il dubbio si è immediatamente tramutato in certezza quando la donna, dopo aver aperto la porta d’entrata della loro abitazione, è stata colta totalmente di sorpresa dalla fiamme, sviluppatesi a quel punto in un batter d’occhio dal loro ingresso.

Un primo tentativo da parte dell’anziana, poi raggiunta dal marito, di domare le fiamme, in quei primi secondi in cui queste erano limitate alla cucina, era presto andato a vuoto, costringendo l’anziana ad uscire dall’appartamento e ad adagiarsi sul pavimento del pianerottolo, in preda ad una crisi respiratoria causata dal fumo e dallo spavento.

Sono state invece le grida del marito e di alcuni vicini sopravvenuti ad attirare l’attenzione del Comandante, in quel frangente nel proprio ufficio. Il Militare, in quel momento solo in servizio, accortosi di quanto stesse accadendo nella palazzina a fianco alla Caserma, non ha avuto un attimo di esitazione: contattata la Centrale Operativa della Compagnia dell’Arma di Rogliano per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e di una pattuglia in rinforzo, ha raggiunto a piedi l’abitazione dei due anziani portando con sé 2 degli estintori in dotazione alla Caserma.

Arrivato al pianerottolo dell’appartamento interessato dall’incendio, il cui fumo aveva iniziato ad invadere anche la tromba della scale, ha dapprima portato separatamente i due anziani all’esterno dell’edificio, quindi, con gli estintori che aveva con sé, è riuscito a limitare fortemente le fiamme. Il rogo nella cucina veniva a quel punto definitivamente domato con l’ausilio di alcuni asciugamani bagnati.

La cucina è stata semi distrutta dalle fiamme e gran parte del soffitto dell’abitazione annerito, ma grazie al tempestivo intervento del maresciallo i due anziani sono salvi. La coppia è stata poi fatta visitare da un medico e stabilite le cure del caso è stata affidata ad alcuni parenti. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno l’accidentalità della causa che aveva scatenato le fiamme che avrebbero potuto creare danni ancor più seri.