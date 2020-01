Pallavolo: brutto passo falso della Provolley in casa

“Così proprio non va, dobbiamo immediatamente cambiare registro altrimenti bisognerà prendere provvedimenti”. Sono queste le parole del tecnico della Provolley Crotone, Salvatore Celico, al termine della partita casalinga persa domenica scorsa contro la Pallavolo Milani. Un match che i pitagorici avrebbero dovuto vincere, anche perché hanno affrontato una squadra che fino a quel momento aveva fatto peggio in classifica e dopo il passo falso nella prima gara del 2020 erano chiamati a un pronto riscatto. Che però non è arrivato, anzi.

Al PalaMilone si è assistito all’ennesima gara negativa dei biancazzurri, nonostante i chiari segnali che lo stesso Salvatore Celico ha voluto dare ai suoi atleti. All’inizio infatti il tecnico ha deciso di schierare la linea verde, tutti quei ragazzi che fino ad ora hanno giocato meno, ma che evidentemente hanno guadagnato una chances rispetto a quei compagni che avevano deluso una settimana prima. E nel primo set la Provolley ha giocato benino, portando a casa anche il parziale.

Nel secondo invece si sono rifatti sotto gli avversari. Nel terzo è ancora la Provolley a imporsi, ma proprio quando la partita sembrava incanalarsi sui binari giusti per i crotonesi è arrivato il black out nel quarto e quinto set che ha consegnato la Pallavolo Milani una vittoria importantissima.

”Siamo molto delusi - commenta mister Celico - in partita non ci riesce quanto di buono facciamo in allenamento durante la settimana e questo è un problema. Vuol dire che qualcosa a livello mentale sta venendo a mancare e dobbiamo capire in fretta di cosa si tratta”.

PROVOLLEY-NEW TECH PALLAVOLO MILANI 2-3

(Parziali set: 25-21, 23-25, 26-24, 21-25, 12-15)

PROVOLLEY: Calabretta, Celico, Cotroneo, Pelaia, Frangiamore, Gallo, Logozzo, Manica, Longo, Falbo (Libero), Vrenna. Allenatore : Celico.

NEW TECH PALLAVOLO MILANI Basile, Carrieri, Cozza, Donnici, Filice, Froio, Mazzei, Mari, Mazzuca, Perrelli, Piluso, Romoli, Totera. Allenatore: Salerno.

ARBITRI: Le Rose e Giampà