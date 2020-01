Edilizia scolastica. Provincia partecipa a bando per gli istituti “Scalfaro” e “Vittorio Emanuele II”

La Provincia di Catanzaro guidata da Sergio Abramo partecipa all’avviso pubblico per l’aggiornamento del piano triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica, pubblicato dalla Regione Calabria. Il presidente dell’Ente intermedio ha approvato, con delibera di Giunta, i progetti definitivi relativi all’adeguamento sismico con parziale demolizione e ricostruzione dell’Istituto scolastico ITI “Scalfaro” del plesso Cirimele e all’adeguamento sismico dell’Istituto scolastico Ita “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro, validi per la partecipazione al bando. I progetti sono stati elaborati del settore Edilizia e Programmazione scolastica guidato dal dirigente Floriano Siniscalco. Nello specifico, l’importo complessivo del progetto riguardante l’Iti Scalfaro è pari a 5.500.000,00 euro, mentre l’importo per l’Ita “ Vittorio Emanuele II” è di 3.800.000,00 euro.