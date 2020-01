Droga nel Cda di Brognaturo: arrestato ghanese, denunciato connazionale

Un giovane del Ghana - richiedente protezione internazionale e dimorante nel Centro di Accoglienza di Brognaturo - è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dal personale del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno per detenzione di sostanze stupefacenti.

Lo straniero, sottoposto a controllo da parte degli agenti, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 92 grammi di marijuana e che nascondeva nei pantaloni.

Una perquisizione, estesa alla sua e ad altre stanze della struttura di accoglienza, ha permesso di rinvenire e sequestrare altri 15 grammi della stessa sostanza nella disponibilità di un trentenne suo connazionale che è stato, per tale motivo, denunciato in stato di libertà, e nei cui confronti pende un’altra denuncia per non aver ottemperato al decreto prefettizio di revoca della misura di accoglienza.