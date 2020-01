Sfondano saracinesca con un’auto e rubato contanti e sigarette. Avviate le indagini

Hanno divelto la serranda di un tabacchino in zona via Veneto a Cosenza e, una volta all’interno, hanno svaligiato la rivendita portando via denaro in contanti, sigarette e tagliandi di biglietti gratta e vinci.

È successo questa mattina all’alba, quando ignoti hanno sfondato la saracinesca usando una vettura che ha provocato un boato. I malviventi hanno rubato il materiale per un ammontare non ancora quantificato. Agguantata la refurtiva i banditi si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sul furto syanno indagando gli agenti della Polizia di Stato.