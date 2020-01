Incastrato da foto sul cellulare. Arrestato per detenzione di quasi mezzo chilo di marijuana

È stato incastrato dalle foto sul cellulare un 18enne di Villapiana arrestato dai carabinieri della stazione locale per detenzione di droga. Durante un controllo, i militari hanno notato, in piazza Berlinguer, quattro ragazzi che conversavano per poi scambiarsi qualcosa in modo sospetto.

I Carabinieri li hanno quindi fermati e trovato per terra diversi involucri di cellophane trasparente, nonché dei residui di marijuana. Perquisiti i giovani, addosso a un 18enne è stata trovata una grossa somma di denaro contante e una dose di marijuana.

Dentro un vaso di una pianta dove era poggiato, poi, sono tati scovati anche un sacchetto di plastica con altri dodici involucri dello stesso tipo e contenenti sempre marijuana, del peso totale di circa 18 grammi.

Per questo motivo i carabinieri hanno deciso di perquisire la casa del 18enne, dove all’interno di un vaso di ceramica, posto sopra un armadio, c’erano altri 13 grammi dello stesso stupefacente.

Portato in caserma e analizzato il suo cellulare, tra le foto ce ne erano alcune in cui il 18enne era ritratto davanti ad ingenti quantitativi di marijuana. I militari hanno riconosciuto i luoghi delle immagini e quindi individuato un magazzino retrostante l’abitazione che è stato ispezionato. Qui, sotto un asse di legno, c’era una confezione sigillata contenente quasi 430 grammi di marijuana ancora da dividere in dosi.

La droga, così come tutto il materiale ritrovato, è stato sequestrato, mentre il 18enne è stato arrestato e d’intesa con il Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari portato nella sua abitazione ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.