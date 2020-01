Reggio, al via i lavori per la messa a norma del Granillo

Sono stati avviati i lavori straordinari per la messa a norma dello Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria”. Lo comunica l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Reggio Calabria Giovanni Muraca, “lunedì 13 gennaio è iniziata la cantierizzazione relativa ai lavori di tesatura dei cavi della copertura riguardante la Tribuna coperta dello Stadio reggino”.

I lavori, stando alle dichiarazioni dell’assessore, saranno veloci e successivamente, con il raggiungimento degli obiettivi successivi di intervento dello Stadio, iniziati, a settembre 2019 con il restyling generale del settore Gradinata grazie all’innesto dei nuovi seggiolini che hanno dato un nuovo e identificativo look alla casa del calcio amaranto, lo stadio avrà un nuovo look.

“La certificazione della tesatura dei cavi della Tribuna Ovest rappresenta un ulteriore passo in avanti, aspettando novità importanti per il proseguo dei lavori di restyling generale che garantiranno maggior sicurezza per tutti gli sportivi che settimanalmente, in numero sempre maggiore e sorprendente, frequentano l’impianto per le gare interne della squadra della nostra città”, ha concluso Muraca.