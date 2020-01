Castrovillari, Lo Polito: “Il palazzetto dello sport può diventare realtà”

La Pollino gestione impianti ha acquistato il terreno adiacente il polisportivo. Proprio qui dovrebbe sorgerà il palazzetto dello sport, il cui progetto è candidato in Regione per le provvidenze del Bando sull’Edilizia Sportiva.

E il sindaco di Castrovillari non ha alcun dubbio: “Il palazzetto dello Sport può divenire realtà.” Il Comune è in attesa “della graduatoria da parte della Regione Calabria per il finanziamento che concorrerà a concretizzare una serie di aspettative in una città da sempre attenta allo sport e alle diverse discipline che la rendono e fanno della stessa un punto di riferimento oltre i confini comprensoriali.”

Per altro “la Pollino Gestione Impianti- rende noto il Sindaco Lo Polito che è pure Assessore allo Sport- ha avviato, in seguito all’affidamento da parte del Comune, i lavori di efficientamento energetico del Polisportivo i quali ottimizzeranno- spiega- i servizi e, dunque, l’accoglienza di eventi presso lo storico impianto.”