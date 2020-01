Pallavolo, le pitagoriche volano contro il Giarre. Pronte alla sfida contro il Trinka Palermo

Vittoria per le ragazze della Pallavolo Crotone che hanno sconfitto la squadra del Giarre. Nel corso della partita mister Asteriti ha dovuto fare a meno di Andrea Ranieri che, a causa di un infortunio, non entra in campo da prima di Natale. In campo ci sono state Capponi, 12 punti, Cesario, 13 punti, che hanno mostrato grande agilità in posto 4. Al centro Gambuzza e Kus che, reduce da un lungo infortunio al braccio, hanno dominato.

Le centrali, infatti, hanno segnato punti importanti e sono state fondamentali sia in fase di attacco che con fondamentali muri, in particolare nel 2 set, seguendo le puntuali direttive provenienti dalla panchina. Capitan Pioli ha dettato i tempi degli attacchi, rifornendo le sue compagne con le migliori palle possibili, che hanno permesso di uscire dall’incubo del primo set e indirizzato la squadra verso le vittoria.

La panchina anche dopo l’uscita per infortunio della giocatrice avversaria, ha spronato le atlete pitagoriche a non perdere lucidità e concentrazione, e non abbassare mai la guardia nei confronti di una formazione affamata di punti salvezza. Il Giarre affidandosi in attacco alla sola Palmieri non è tuttavia riuscito a mantenere a galla la partita, affondando nel corso del III e IV set sotto le battute e gli attacchi avversari, con un risultato a favore delle Sirene di 25/14 – 25/13.

Grande prestazione di Giulia Turretta, che ha messo a terra 10 punti e della giovane libero Letizia De Rose, che nonostante l’influenza, ha dimostrato sicurezza in difesa, ripagando la fiducia del mister nei suoi confronti.

Soddisfatto il mister, che si è detto pronto per la sfida contro il Trinka Palermo, scontro diretto al quale le ragazze della Pallavolo Crotone stanno arrivando cariche. “Da un bel po’ ci stiamo allenando su livelli più alti – ha detto il tecnico Asteriti - e di conseguenza stiamo giocando molto meglio della prima parte della stagione, aspettiamo il rientro di Andrea Ranieri e che la condizione fisica delle infortunate migliori maggiormente”.