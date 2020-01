Lifesaving: 9 qualificazioni ai campionati nazionali per i Nuotatorikrotonesi

Quinto, ottimo posto nella classifica a squadre per l'Asd Nuotatorikrotonesi che domenica 12 gennaio, in occasione dei Campionati Regionali Categoria Lifesaving svoltisi al Palagiovino di Catanzaro Lido, grazie alle performances dei 36 atleti convocati dai tecnici Leonardo Fonte e Giorgio Tutone.

Hanno preso parte per la prima volta in assoluto in gare di questo genere i 7 piccoli atleti della categoria Propaganda: Giorgia Carratelli - Andrea Cerminara - Mario Franco - Fabio Greco - Simone Lavia - Alessio Palamá - Carlotta Pugliese, esprimendo la loro migliore prestazione nella gara dei 25 metri ostacolo.

Esordienti B | Anche qui tante prime uscite in gare di questo genere per: Mattia Baiamonte - Santino Caterisano - Alessandro Derosa - Ines Luchetta - Cristian Oliverio - Antonio Scalzi, che hanno egregiamente portato a termine la prova dei 50 metri ostacoli.

Esordienti A | Carichi di tensione per le prime gare di Lifesaving della stagione hanno stupito tutti portando a casa 11 qualifiche per i Campionati Italiani invernali di Lifesaving, in programma a Riccione dal 12 al 16 febbraio.

Leo Carcea, ottimi crono personali e piazzamenti nella classifica regionale, Matteo D’Alessandro porta a casa 2 qualifiche ai campionati italiani su 3 gare disputate, Marco De Gennaro ottiene ben 3 qualifiche ai campionati italiani su 3 gare disputate, Giovanni Iocca ottimi crono personali e piazzamenti nella classifica regionale, Davide Marchio porta a casa una qualifica ai campionati italiani mancando la seconda per pochi centesimi su 3 gare disputate.

Ianis Mocanu conquista 2 qualifiche ai campionati italiani su 3 gare disputate. Per Angelica Otranto arrivano ottimi crono personali e piazzamenti nella classifica regionale. Carlo Palamá ottiene 2 qualifiche ai campionati italiani su 3 gare disputate. Mattia Pugliese porta a casa tre qualifiche ai campionati italiani su tre gare disputate.

CATEGORIA | Ormai presenti in tutte le gare in ambito regionale hanno convinto e centrato obiettivi anche loro alla prima uscita regionale del nuovo anno. Tre i crono stampati per la qualificazione ai campionati italiani invernali di Lifesaving a Riccione:

Miriam Barberio centra per la sua prima volta in assoluto il tempo per i campionati italiani nella gara dei 200 metri ad ostacoli. Per Emanuele Pio Carbone ottimi crono personali e piazzamenti regionali, Mariarita Carcea, ottimi crono personali e piazzamenti regionali, Ilenia Ciampà, ottimi crono personali e piazzamenti regionali, Andrea Derosa, ottimi crono personali e piazzamenti regionali, Luca Derosa ottimi crono personali e piazzamenti regionali, Lorenzo Fonte ottimi crono personali e piazzamenti regionali, Francesca Iocca ottimi crono personali e piazzamenti regionali.

Emanuele Luzzaro centra per la prima volta in assoluto il tempo per i campionati italiani nella gara dei 200 metri ad ostacoli, Fabio Pittella buonissimi crono personali e piazzamenti regionali, Elisa Pittelli, apprezzabili crono personali e piazzamenti regionali, stessa cosa per Gabriella Mazzei.

Raffaele Salerno centra il tempo per i campionati italiani nella gara dei 200 metri ad ostacoli, Lorenzo Spagnolo, ottiene buoni crono personali e piazzamenti regionali.

Appuntamento il 18 e 19 gennaio con i Campionati Regionali Assoluti Indoor 2020.