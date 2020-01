In auto con la marijuana in tasca: beccato 41enne rossanese

Una serie di servizi di controllo del territorio sono stati eseguiti nel fine settimana appena trascorso dai militari della Compagnia Carabinieri di Rossano.

In particolare, anche con ausilio di reparti specializzati dell’Arma, sono stati effettuati approfonditi controlli nell’area rossanese e nei centri pre-silani di Longobucco e Campana.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Rossano, con l'aiuto del mpersonale del Commissariato di Polizia, hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, T.L., 41enne rossanese, volto noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato ad un posto di controllo e, all’atto della presentazione dei documenti, i militari hanno avvertito l’odore tipico della marijuana provenire dall’abitacolo. Eseguita così una perquisizione, hanno trovato addosso all’uomo un involucro contenente 15 grammi della sostanza.

Il 41enne, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica della Repubblica di Castrovillari, è stato posto in libertà non ritenendo sussistenti esigenze di natura cautelare mentre gli atti relativi all’arresto sono stati trasmessi per la convalida.