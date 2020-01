“La gioia del dono”: beneficenza e integrazione a Cirò Marina con dame e cavalieri

“La gioia del dono” è questo il titolo della manifestazione di beneficenza che si è svolta sabato scorso presso la chiesa Parrocchiale “D.C.A. - Santa Maria Del Buon Consiglio degli Albanesi” di Cirò Marina, sotto la direzione di Padre Edoardo Caruso.

L'evento sostenuto dall'Accademia Templare e dalla Commenda San Francesco D'Assisi, ha avuto il preciso fine di promuovere la solidarietà e l’accettazione delle diverse etnie, coinvolgendo bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni che si sono dati appuntamento di pomeriggio, al centro di aggregazione utilizzato non solo dalla comunità albanese presente, ma anche da stranieri che abitualmente dimorano sul territorio.

Tra i laboratori creativi e i disegni da colorare un importante messaggio che rafforza la coesione tra varie culture è stato racchiuso in un elaborato che rappresentava un gruppo di bambini, di diverse etnie, stretti per mano a formare un cerchio dal quale fuoriescivano dei cuori.

A corredare il tutto anche un banchetto con dolciumi, bevande e caramelle di ogni genere distribuite ai piccoli. Il momento più divertente ed interattivo è stato il bis della riffa in cui i bambini hanno potuto estrarre da un'urna dei bigliettini numerati con l’assegnazione di un premio composto da giochini, peluches e gadget.

Una giornata emozionante che si è avvalsa anche della collaborazione delle insegnanti Rina Valente e Pina Malena. Un ringraziamento particolare è stato diretto a Padre Edoardo Caruso per la gradita ospitalità. Prima di concludere i lavori ai bambini, come ricordo, è stato anche consegnato un segnalibro decorato a mano e delle collane fatte in pasta di sale.

Infine, i Soci e Cavalieri, hanno offerto, in busta chiusa, una somma in denaro alla Parrocchia da devolvere ai più bisognosi e ad ogni altra esigenza. Un ringraziamento da parte dei Soci e Cavalieri della Commenda San Francesco d’Assisi è giunto in particolare a Maria Rosa Pugliese, Amalia Manno e Raffaele Vizza; Anania Luana, Teresa Carelli e Laura Lionetti per essersi spesi in prima persona per la buona riuscita dell’evento; poi, Michelina De Franco con tutta la sua famiglia per essere sempre partecipe alle iniziative della Commenda. I lavori si sono conclusi intorno alle 18.