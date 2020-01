Lutto a Frascineto: morto l’agente Saverio Giudice Pace

Dolore e sconcerto trapelano in queste ore trai cittadini di Frascineto per la prematura scomparsa di Saverio Giudice Pace, agente di polizia municipale in servizio presso il Comune. Una vita che si è interrotta troppo presto quella dell’agente, a seguito dell’aggravarsi della malattia contro cui stava combattendo da tempo.

La notizia della morte prematura di Giudice Pace si è diffusa velocemente in tutta la comunità lasciando at-toniti soprattutto i suoi colleghi che lo descrivono come un uomo “attento sul lavoro e fortemente amato da tutti”.

“La scomparsa di Saverio, - hanno commentato - ci ha scosso profondamente. Ha sempre mostrato grande disponibilità nei confronti della comunità e un profondo attaccamento al lavoro”.

A dirsi profondamente colpito dalla morte dell’agente anche il sindaco, Angelo Catapano. “Voglio esprimere a nome della giunta, del Consiglio comunale e dell'intera comunità, la nostra vicinanza alla famiglia di Saverio, che ci ha lasciati troppo presto. Una morte che non porta via completamente la sua persona, aggiunge, la sua dedizione e il suo esempio rimarranno sempre come incitamento per tutti”.

Testimone di tanti e diversi fatti, persone, soprattutto di ciò che avveniva nel Palazzo Municipale, ma anche della realtà sociale della Città con la quale aveva giornalieri contatti conoscendone i problemi ed, appunto, le persone e personaggi ai diversi livelli delle istituzioni locali.

La messa esequiale è stata celebrata nella sua amata Chiesa “San Basilio” in Eianina, dove si è stretta l’intera comunità, il picchetto d’onore dei suoi colleghi e il gonfalone del Comune di Frascineto che gli hanno tributato l’ultimo saluto. Nell'immaginario collettivo rimane il ricordo di una persona giocosa e ricca di passioni, oltre che sempre sorridente.