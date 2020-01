Crotone. La Provincia stabilizza 5 dipendenti a tempo indeterminato

Avviato il procedimento di stabilizzazione per 5 dipendenti della Provincia di Crotone. A darne annuncio è il Presidente facente funzioni della Provincia di Crotone Giuseppe Dell’Aquila con proprio decreto ha autorizzato l’avvio della procedura di assunzione a tempo indeterminato per cinque lavoratori.

L’inquadramento dei sarà effettuato con contratto a part-time al 72,22% e indeterminato nell’attuale categoria di appartenenza. “Finalmente per cinque dipendenti L.P.U si mette fine - ha dichiarato il presidente Dell’Aquila - al precariato. In una fase economico –amministrativa non semplice l’Ente è riuscito a garantire, dopo anni di precariato, il giusto e doveroso collocamento dei cinque dipendenti”.